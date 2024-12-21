Salih Uçan, Alanyaspor maçı öncesinde onurlandırıldı

Beşiktaş ile Alanyaspor Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın öncesinde ise ev sahibi siyah-beyazlılar, milli futbolcu Salih Uçan'ı onurlandırdı.

Beşiktaş, 100. maçına çıkan orta saha oyuncusu için tören düzenledi.

"TÖREN DÜZENLENDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbolcumuz Salih Uçan’a 100. Maç Töreni

4 Temmuz 2021 tarihinde Beşiktaş ailesine katılan futbolcumuz Salih Uçan, şanlı formamızla 100. maçına çıktı.



Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Salih Uçan için Tüpraş Stadyumu’nda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maç öncesinde bir tören düzenlendi.



Asbaşkanımız Mete Vardar, kulübümüze hizmetleri için teşekkür ettiği Salih Uçan’a kulübümüzün simgesi kartal heykeli ve çiçek takdim etti.