Salih Uçan: Zor bir süreçten geçiyoruz Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Salih Uçan, Hatayspor galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, üzgünüz. Bu maçta sevindik. Kendi adımıza zor bir süreçten geçiyoruz. Camia için de kolay bir süreç değil. Lugano maçına 17 eksikle gittik. Zor ve dalgalı süreçlerden geçtik. Sahada çıkan 11 her zaman ellerinden geleni vermeli. Basit hatalar yapıyoruz. Bu hatalar çoğaldıkça, sorun yaşıyoruz. Bu maçta da yine bireysel hatadan gol yedik. Bu goller de modumuzu düşürüyor. Mücadelede ederek kazanmaya devam etmek istiyoruz. İnşallah reaksiyon gösteririz" dedi.

"Bu maçta bir reaksiyon göstermek zorundaydık"

29 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Biz de içeride çok üzülüyoruz. Herkes hata yapar ama sanki her oyuncunun kariyerindeki hataları bu sürece denk geliyor gibi. Oyundaki hatalar moralimizi düşürüyor. Bireysel hata yapmamamız lazım. Bu maçta bir reaksiyon göstermek zorundaydık. Sonuçta kazandık" sözlerini sarf etti.