Haber Merkezi
Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak kritik bir puan kaybı yaşadı.
Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışındaki avantajını zora sokan sarı-lacivertli ekip, taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.
Karşılaşma sonrası bir grup Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde bir araya geldi.
YÖNETİM İSTİFA SESLERİ
Takım otobüsünün tesise gelişi sırasında futbolcuları protesto eden taraftarlar, yönetim aleyhine de sert tezahüratlarda bulundu.
Özellikle Başkan Ali Koç ve yönetim hedef alınırken, takımın son haftalardaki performansına yönelik büyük bir memnuniyetsizlik dile getirildi.
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