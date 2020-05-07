Samandıra'daki çalışanlardan birinde koronavirüs çıktı Fenerbahçe'nin Samandıra tesislerindeki çalışanlarından birinin test sonucunun pozitif çıktığını, bir diğer çalışanın da şüpheli durumda olduğunu açıklandı.

DHA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza koronavirüs tanı testi yapılmıştır.





"ÇALIŞANLARIMIZDAN BİRİNDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ"



Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.





Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."



