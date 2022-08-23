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    Samet Akaydın: Biriniz değil, hepiniz gelin

    Samet Akaydın, Fenerbahçe maçı sonrası Twitter'dan paylaşım yaptı ancak daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.
    • 23.08.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:19
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    Samet Akaydın: Biriniz değil, hepiniz gelin

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 3.haftasında evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek averaj farkıyla liderliğe koltuğuna oturdu.

    Samet Akaydın: Biriniz değil, hepiniz gelin #1

    Önce paylaştı sonra sildi

    Adana Demirspor'un savunma oyuncularından Samet Akaydın, ise Fenerbahçe karşılaşmasının ardından kişisel Twitter hesabından önce paylaşım yaptı, sonra sildi.

    Samet Akaydın maç sonu paylaşımında "Biriniz değil, hepiniz gelin!" sözlerini kullandı. Akaydın'ın paylaşımına binlerce yorum geldi ancak stoper oyuncusu daha sonra tweet'ini sildi.

    Samet Akaydın: Biriniz değil, hepiniz gelin #2

    Samet Akaydın, Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyerken maçın 13. dakikasında sarı kart görmüştü.

    Samet Akaydın: Biriniz değil, hepiniz gelin #3


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