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Samet Akaydın: Biriniz değil, hepiniz gelin

Samet Akaydın: Biriniz değil, hepiniz gelin

Samet Akaydın, Fenerbahçe maçı sonrası Twitter'dan paylaşım yaptı ancak daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.