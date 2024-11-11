Samet Akaydin, Fenerbahçe'deki ilk golünü kaydetti

İHA

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin ilk golü 24. dakikada Samet Akaydin'in ayağından geldi.

FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

2022-2023 sezonu ara transfer döneminde takıma dahil olan Samet, sarı-lacivertli forma altında da bir ilke imza attı.

Deneyimli futbolcu, 3. sezonunu yaşadığı takımda ilk kez gol kaydetti.

Samet Akaydin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta geçirdi.

90 DAKİKA OYNADI

30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor formasıyla 9 Ocak 2023'te Başakşehir ile oynanan müsabakada gol atmıştı.

Sivasspor maçına 11'de başlayan Samet Akaydin, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkarken 90 dakika sahada kaldı.