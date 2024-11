Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise siyah-beyazlı kulübün efsane ismi Samet Aybaba, basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Kameralar karşısına geçen Aybaba, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA VERDİĞİNİZ DEĞERDEN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLU OLDUM"

Samet Aybaba, sözlerine şöyle başladı:

"BİR SÜRÜ RAPORLAR HAZIRLADIM"

Hasan Arat'la tanışma sürecini anlatan Aybaba, şu ifadeleri kullandı:

"BİR BAKTIK Kİ İKİ OYUNCUYA 24 MİLYON EURO VERİLMİŞ"

Geçen sezonun devre arasında yapılan transferler hakkında Samet Aybaba, şunları dedi:

"MENAJERİ TEPKİ GÖSTERDİ"

Aybaba, açıklamalarına şöyle devam etti:

"FUTBOLDA BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

Immobile ve Paulista için olumlu rapor verildiğini söyleyen Samet Aybaba, şu sözleri sarf etti:

"SANA DA KOMİSYON VERELİM DEDİ"

Friedel hakkında konuşan Aybaba, şunları dedi:

"BİZDEN NE FAZLALIĞI VARDI"

Friedel ile ilgili sözlerine Aybaba, şöyle devam etti:

"BU TRANSFERLERE KARŞI ÇIKTIK"

Samet Aybaba, istemediği transferleri açıkladı.

Joao Mario, Ndour, Emirhan, Can Keleş, Uduokhai... Hepsine karşı çıktık. Ndour, Beşiktaş genç oyuncu kiralamaz. Bir de en kalabalık yere aldık oyuncuyu. Joao Mario kenar oyuncusu değil, ağır. Merkez orta saha olarak da aşağı gitmiş, kanada ihtiyacımız var diye rapor verdik. Bir menajer bize Uduokhai'yi önerdi, izledik ama listemize almadık. 3 milyona alabiliriz dedi bize menajerler, daha pahalıya geldi. Colley en düşük maliyetli oyuncularımızdan biriydi, giderken üstüne para verdik. Takımdan giden oyuncuların hepsine para verdik. Can Keleş ile ilgili raporumuzu sunduk, daha net oyuncu lazım dedik ama o da alındı. Emirhan ile ilgili fikirlerimizi sunduk. Transferlerin tamamına olumsuz rapor verdik. Bu transferlerden sonra biz tamamen koptuk ve iletişimi kestiler bizimle. Sonraki süreci Kaan Şakul, Friedel ve başkan götürdü. 'Futboldan gelen insanlar varken neden Kaan Şakul ile yürüyorsunuz?' dedim. Başkan 'Böyle uygun gördük' dedi.

"BEŞİKTAŞLI BİRİSİ, İŞLER KÖTÜYKEN İSTİFA EDER Mİ?"

Aybaba, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"HEPSİNE MOBBING UYGULADILAR"

Samet Aybaba, yardımcı hocalarına mobing uygulandığını söyledi.

"BU RAPORU BEN VEREMEM"

Hasan Arat'la arasında geçenleri aktaran Aybaba, şöyle konuştu:

"HEMEN İSTİFA ETMELİ"

Aybaba, yönetici Kaan Şakul'un istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Başkanımızla son konuşmamızda istifa etmesi gerektiğini söyleyecektim. Kaan Şakul var şu an orada, derhal istifaya davet ediyorum. Biz her şeyi biliyoruz. O arkadaş da istifa etmeli Beşiktaş'ın menfaatleri için.

"BÜYÜK TRANSFER YAPMAYALIM DEDİM"

Büyük transferlerin yapılmaması gerektiğini ifade eden Aybaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU ÇOCUKLARDAN VAZGEÇEMEYİZ"

Semih Kılıçsoy ile ilgili açıklamalar yapan Samet Aybaba, şu ifadeleri kullandı:

"BEN OLSAM TÜRK OYUNCULARLA OYNARDIM"

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili Aybaba, şu sözleri sarf etti:

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Hakkını helal etmediğini belirten Aybaba, şöyle konuştu:

"SERGEN YALÇIN'I BEN İSTEDİM"

Aybaba, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı istediğini söyledi.

"RIZA BENİM KARDEŞİM"

Rıza Çalımbay'ın gönderilmesi hakkında Aybaba, şu ifadeleri kullandı:

"BEŞİKTAŞ'TA HER GÖREVİ KABUL EDERİZ AMA ŞU AN OLMAZ"

"Başkan adayı olur musunuz?" sorusunu Samet Aybaba, şöyle yanıtladı:

Başkanlığa aday olur muyuz? Zor, güzel bir duygu da zor. Beşiktaş'ta her görevi kabul ederiz ama şu an olmaz. Beşiktaş'ta bu süreci yaratan insanlar hala görevde. Biz Beşiktaş'a katkıda bulunacağını düşündüğümüz her adaya destek veririz. İlerde koşullar değişirse duruma bakarız.