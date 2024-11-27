Samet Aybaba'dan açıklama: Gerçekleri açıklayacağım

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Beşiktaş'ta sürpriz iki ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

SAMET AYBABA'DAN İLK AÇIKLAMA

3 Aralık 2023'te Hasan Arat yönetimiyle birlikte göreve başlayan Samet Aybaba'dan, kulübün ayrılık kararıyla ilgili açıklama geldi.

Gazeteci Ali Aydın, kulübün yolları ayırmasının ardından Samet Aybaba'yla yaptığı konuşmayı açıkladı. Aybaba, ayrılık kararıyla ilgili olarak "Biz Beşiktaşlıyız. Kulübümüzün her zaman yanındayız. Cumartesi günü elimdeki belgelerle tüm gerçekleri açıklayacağım. Zaten 2-3 aydır yüzümüze bakılmıyordu." dedi.