Samet Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik direktör konusu hakkında konuştu. Aybaba, "Yerli ve yabancı antrenörlere bakıyoruz. Sergen Yalçın listemizde, doğal aday" dedi.

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Asist Analiz ekranlarında yayınlanan 'Az Önce Konuştum Spor'da Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aybaba, Semih Kılıçsoy ile ilgili yorumlar yaparken yeni teknik direktör hakkında da bilgi verdi.

Samet Aybaba ayrıca Cenk Tosun'la sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

"Semih seneye bizde, oynayacak"

Aybaba, Semih Kılıçsoy'un yeni sezonda da siyah-beyazlı takımda forma giymeye devam edeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Birinci maçtan sonra menajerini çağırdım. Sonrasında anlaştık. Semih 3 hafta içinde 5 tane gol attı ve yükseldi. Çok iyi bir anlaşma oldu her iki taraf için de. Semih seneye bizde, oynayacak. Daha gelişecek. Bir oyuncu 1 sezon oynamadan Avrupa'ya gidiyor, 1 hafta sonra ayrılmak istiyor. 30 milyon eurodan daha fazlasını düşünüyoruz. 30 milyon euroya vermeyiz. Gelecek sezon böyle oynarsa buraları zorlar.

"Sergen Yalçın listemizde, doğal aday"

Yeni teknik direktör arayışlarının devam ettiğini söyleyen Samet Aybaba, şunları dedi:

Serdar hocayla sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Yerli ve yabancı antrenörlere bakıyoruz. Sergen Yalçın listemizde, doğal aday. Kolay bir iş değil. Beşiktaş 3. sezondur başarısız gidiyor. Bunu ayağa kaldırması lazım.

"Cenk Tosun'la görüşüyoruz"

Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun için Samet Aybaba, şu sözleri sarf etti: