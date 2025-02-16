Sami Uğurlu: Kazanmamız gereken bir maçtı

İHA

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Mersin'e kazanmak için geldiklerini söyledi.

"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"

Uğurlu, şu şekilde konuştu:

Kazanmamız gereken bir maçtı. Sonuçta şansını deneyecek bir Hatayspor vardı. Bizim de buradan mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Özellikle merkez, orta saha ve hücum bölgesinde çok etkili olduğumuzu söyleyemem. Pozisyonlar yakaladık ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli, çok değerli bir maç, çok değerli bir 3 puandı. Buradan mutlak galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu ki alt taraftan, düşme hattından yukarıya çıkabilmek için, kurtulabilmek için. Maalesef yediğimiz bir golle mağlup olduk.

"ÇOK DAHA HAREKETLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Oyuncu kalitelerine bakıldığı zaman iki takım arasında çok fark olmadığının görüldüğünü ifade eden Sami Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

Oyun olarak da baktığınızda Hatayspor'un daha önceki maçlarda aslında biraz da şanssız şekilde kaybettiğini söyleyebiliriz. Maç ortada geçti. Biraz daha fazla pozisyona girdik ancak çok daha aktif, çok daha hareketli olmamız gerekiyor.

"EN AZ 4-5 GALİBİYET BİZİ LİGDE TUTACAKTIR"

Oyuncu eksikliğini çok fazla konuşmak istemediğini dile getiren Uğurlu, şu şekilde konuştu: