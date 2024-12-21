Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BURADAN ALINAN 1 PUAN HER ZAMAN DEĞERLİ"

Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

Gollerle başladı maç. Oyunu biraz daha yaydığımızda maçın bize döneceğini düşünüyorduk ama 2 dakika sonra gol yedik ve maç yeniden başladı. Ön bölgede yüksek toplarda çok güçlü olmayan 3’lüyle oynadıkları için Mert Günok’un vurduğu uzun topları alarak geçiş yapmayı planladık. Ama bunu maçın tamamında yapabilmek efor istiyor. Bu oyunu tutmamızı sağladı. Buradan alınan 1 puan her zaman değerli. Mücadeleden çok memnunum. Savunmada da doğru işler yaptık.

"SIRALAMADA İSTEDİĞİMİZ YERİ ALABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Transfere ihtiyacı olduklarını da dile getiren Uğurlu, şu şekilde konuştu:

Çünkü bizim oyunumuz çok enerji istiyor. Sahanın tamamında adam adama oynamak kolay değil. Oyun riskli ama seviyoruz. Kasımpaşa’da da oynadım bu oyunu, burada da devam ediyorum. Bu oyunda birebir mücadelenizi veriyorsunuz. Hiçbir deplasmana beraberlik için çıkmıyoruz. Üçüncü bölge geçişlerinde zamana ve transfer ihtiyacımız var. 1. ve 2. bölgede yaptıklarımızı 3. bölgede de devam ettirebilseydik çok farklı Alanyaspor izleyebilirdik. 3 puan almak ve serinin devam etmesini istiyorduk. Buradan çok çabuk kurtulup, yukarılara çıkmak istiyorduk. İyi oyunumuzu daha yukarı taşıyabilirsek sıralamada istediğimiz yeri alabileceğimi düşünüyorum.