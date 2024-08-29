Sampdoria'dan Andrea Pirlo kararı İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria'da görev yapan teknik direktör Andrea Pirlo, alınan sonuçlar sonrası görevine son verildi.

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Bir dönem Türkiye'de Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve geçtiğimiz sezondan bu yana ülkesi İtalya'da görev yapan teknik direktör Andrea Pirlo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports İtalya'nın haberine göre; Sampdoria yönetimi, son olarak Salernitana karşısında alınan mağlubiyetin ardından 45 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU 7. TAMAMLADI

2023/24 sezonunda Serie A'ya yükselme mücadelesi veren Çizme ekibi, topladığı 55 puanla ligi 7. sırada tamamlamıştı.

SADECE 1 BERABERLİK

Bu sezon ise Pirlo önderliğinde 3 lig maçına çıkan Sampdoria, yalnızca 1 beraberlik alabildi ve 19. sırada yer alıyor.