Şampiyon Galatasaray, İstanbul'a geldi Süper Lig'de 36. haftada Ankaragücü deplasmanına gidip rakibini 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar Ankara'dan İstanbul'a dönüş yaptı.

AA

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, müsabakadan 4-1'lik skorla galip çıktı.

Sarı-kırmızılılar bu skorla birlikte ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluklarına ulaşmış oldu.

Maçın ardından Galatasaray kafilesi İstanbul'a dönüş yoluna çıktı.

Şampiyon İstanbul'da

Ankara'dan THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında Genel Havacılık Terminali'nden çıktı.

Teknik ekip ve futbolcular, kendilerini bekleyen otobüse binerken, şampiyonluk coşkusunu da yaşamaya devam etti.

"Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray"

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, herkesin çok mutlu olduğunu, güzel bir şampiyonluğa imza attıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılında "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray" sloganıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:

"Herkese kutlu olsun. Öncelikle emeğe geçen herkese, futbolcularıma, teknik kadroma, yöneticilerime, camiama çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluktu. Dolayısıyla emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben haftalar önce bir şey söylemiştim sizlere, belki hatırlarsınız. 'Şampiyon belli.' demiştim. Şampiyon belli. Şimdi ikinciye, üçüncüye bakacağız."

"Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır"

Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecekleri derbi maçta rakiplerinin kendilerini alkışlamasını bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır." cevabını veren Özbek, "Sezon hiç kırılmadı. Sezon başından sonuna kadar böyle geldik. Kaç haftadır Galatasaray lider. Kırılma anı yok. Biz inanmıştık ve dolayısıyla şampiyon olduk. Şampiyonluk Galatasaraylılara kutlu olsun." dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüştüğünü ve yönetmeliğe göre ilk iç saha maçında kupanın geleceğini vurgulayan Dursun Özbek, "Kupa Ali Sami Yen'de olacak." dedi.

Özbek, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak ise kalan 1 maçın oynanmasını beklediklerini, ondan sonra karar vereceklerini belirtti.

"Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli"

Galatasaray'ın başındaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk, şu anda yaşanan en güzel durumun sarı-kırmızılı taraftarları sokaklarda sevinirken görmek olduğunu dile getirdi.

Taraftarla beraber çok yol kat ettiklerini vurgulayan Buruk şöyle konuştu:

"Onların mutluluğunu görmek en büyük değer bizim için. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk vardı ve bunu başarıyla yerine getirdik. Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. 'İnşallah nice şampiyonluklara.' diyorum ama Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız başarı çok önemli. 23. şampiyonluğa ulaştık. İnşallah daha büyük başarılara ulaşacağız."

Galatasaray altyapısında yetişip, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Buruk, "Bunun dışında Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamıştım. Akhisarspor'da da Türkiye Kupası'nı kazanmıştım. Buraya kupalarla geldim. İlk senemde Galatasaray'da oyuncularımla şampiyonluk yaşamak çok önemliydi. Hepsini tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Sezonu değerlendiren Okan Buruk, şu görüşlerini paylaştı:

"Teknik adam olarak şampiyon olmak benim için çok önemli"

"Biz sezona şampiyonluk iddiasıyla başladık, öyle de devam ettik. Belli bir yerden sonra takım ruhunu oluşturuyorsunuz. Oynadığımız futbol, 14 maç üst üste galibiyet serisi... Şu anda çok önemli bir puan yakalamış durumdayız. Rakiplerimiz de o puanlara ulaştı. Takım geç oluşsa da geç transferler yapsak da takım olgusunu yakaladık. Çok kaliteli oyuncular bizimle beraberdi. Onlarla şampiyonluğa ulaştık. Başkanımıza, yönetimimize ve Erden (Timur) Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şampiyon olmak çok güzel. Galatasaray forması altında futbolcu olarak bunu yaşamıştım ama teknik adam olarak yaşamak çok önemli. Başakşehir'in başında yaşadığım şampiyonluk da benim için çok önemli ama Galatasaray'ın başında yaşadığım şampiyonluk paha biçilmez."

"Galatasaray tarihinin en az geliri elde edilen sezonuydu"

Tarihteki en zor şampiyonluklardan birisini elde ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, zor bir sene geçirdiklerinin altını çizdi.

Sezon için "Kusursuz fırtına" benzetmesi yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sene ortasında seçim oldu. Temmuz'un 4'ünde elimizde transfer listesi yoktu. Diğer rakiplerimiz de şampiyonluğu kazanabilecek puana ulaşmış durumda. Galatasaray tarihinin en az geliri elde edilen sezonuydu. Belirsiz bir sene. Buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. Ben eminim ki sevginin giremeyeceği kalp yoktur. Mauro Icardi ve diğer herkesi ikna etmemizin tek sebebi sevgi. Çok romantik laflar gibi gelebilir ama emek ve çaba çok büyük. Nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. Son 11 ayda gece 3'e 4'e kadar çalıştık. Son 5-6 aydır hep söylüyorum. Hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. Buna çok inanıyorum. İyi insanlarla, güzel gönüllerle kazanıldı bu şampiyonluk. Onu söyleyebilirim."

Geride kalan sezonda her şeyi birlikte yaptıklarını belirten Erden Timur, "Okan Hoca, teknik ekip, Florya'daki tüm çalışanlar, mutfaktaki ablalardan şeflere kadar, başta başkanımız, yönetim kurulumuz, herkesin çok büyük emeği var. Bu şampiyonluğu büyük Galatasaray taraftarına ve eşime armağan ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray kafilesi, havalimanından polis eskortu eşliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçti.

Takım ile taraftarlar doyasıya eğlendi

Taraftarlar, geç saat olmasına rağmen takımı tesislerde bekledi. Futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri, şarkılar ve marşlarla 23. Süper Lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlarla doyasıya kutladı.

Kutlamalarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ilgi odağı oldu. Taraftara 3’lü çektiren Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını da beraber söyledi.

Yıldız futbolcu ayrıca taraftarları pazar günü Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine davet etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk'a da ayrı sevgi gösterisinde bulundu.

"Bu işi Ankara'da bitirdik, son maça kalmadı"

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te 23. şampiyonluğu kazandık. Bu çok anlamlı. Başkanımız başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize ve tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu işi Ankara'da bitirdik. Son maça kalmadı. Bunun için de ayrıca mutluyuz."

"Okan hocanın çok büyük emekleriyle kazandık"

Kötü geçen bir sezonun ardından ayağa kalktıklarını anlatan Ergün şunları söyledi:

"Galatasaray, kendi iç dinamiklerinde kenetlendiği zaman önüne geçilemez. Finale geldiğimizde de kazanmak ruhumuzda var. Okan hocanın çok büyük emekleriyle kazandık. Şimdi bunu kutlayacağız. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi ön elemeleriyle başlayacağız."

Cenk Ergün, haziran ayı bitmeden yeni sezonu açacaklarını dile getirdi.