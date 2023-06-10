Şampiyon Galatasaray yeni sezona 27 Haziran'da başlıyor

Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde 88 puanla ipi göğüsleyen Galatasaray'da gelecek sezonunun planlaması yapıldı.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu.
27 Haziran'da antrenmanlar başlayacak
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Ekibimiz, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da Bad Waltersdorf’ta sürdürecektir. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır.
Galatasaray geçen sezon da hazırlıklara erken başlamıştı
2022-2023 sezonunu şampiyon bitiren Galatasaray geçtiğimiz sezonu yine 27 Haziran tarihinde açmıştı. Geçtiğimiz sezon sonunda 23 Haziran tarihinde takımın başına getirilen Okan Buruk göreve gelir gelmez takımı yeni sezona hazırlamaya başlamıştı.
Buruk'tan önce görev yapan İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ise sezon açılışını Temmuz ayı olarak belirlemişti.