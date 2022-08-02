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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? İşte, Trabzonspor'un muhtemel rakipleri..

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kuralar çekiliyor.Kuralar ne zaman ve saat kaçta çekilecek?
    • 02.08.2022 - 09:25
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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? İşte, Trabzonspor'un muhtemel rakipleri..

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kuralar çekiliyor.Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli olacak.

    Futbolseverler kuraların ne zaman ve saat kaçta çekileceği konusunda bilgi arıyor.Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turu kuraları ne zaman çekilecek?

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? İşte, Trabzonspor un muhtemel rakipleri.. #1

    UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Avrupa'nın en prestijli üç kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde play off turu kura çekimi 2 Ağustos (bugün) tarihinde yapılacak

    Şampiyonlar Ligi kura çekimleri saat 13.00'te Avrupa Ligi kura çekimleri saat14.00'te ve Konferans Ligi kura çekimleri ise saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

    Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

    Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri, Danimarka takımı Kopenhag veya Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan bir tanesi olacak

    Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde elenmesi halinde Avrupa kupalarına Avrupa Ligi guruplarına kalarak devam edecek.



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