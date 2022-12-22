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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ne zaman? 2022-2023 Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi
Dünya Kupası maçlarının bitmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte yarıda kalan turnuvanın son 16 turu maç takvimi...
- 22.12.2022 - 15:02
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 2 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmış, araya Dünya Kupası turnuvası girmişti.
2022 FIFA Dünya Kupası final maçının 18 Aralık 2022 tarihinde son bulmasının ardından kalan ligler devam ediyor.
Yarıda kalan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri için 7 Kasım 2022 tarihinde kura çekilmiş, eşleşmeler belli olmuştu.
Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte son 16 turu tarihi ve maç takvimi...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ne zaman?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 14 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 22 Şubat 2023 tarihinde bitecek.
Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?
2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Son 16 turu maç takvimi
14 Şubat 2023
- PSG - Bayern Münih 23:00
- Milan - Tottenham 23:00
15 Şubat 2023
- Club Brugge - Benfica 23:00
- Borussia Dortmund - Chelsea 23:00
21 Şubat 2023
- Liverpool - Real Madrid 23:00
- Eintracht Frankfurt - Napoli 23:00
22 Şubat 2023
- RB Leipzig - Manchester City 23:00
- İnter - Porto 23:00