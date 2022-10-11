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    Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
    • 11.10.2022 - 14:42
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    Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

    Bugün Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak.E,F,G ve H grubunda 4. maçlar bugün oynanacak.

    Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği maçların detayları merak uyandırdı.Bugün oynanacak maçlar araştırılmaya başlandı.Peki bugün hangi maçlar var ve saat kaçta başlayacak?

    Bu akşam birbirinden zorlu Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverleri bekliyor.Gecenin en merak edilen maçları arasında Milan - Chelsea maçı yer alıyor.

    İşte Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak maçlar..

    Şampiyonlar Ligi nde bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? #1

    Şampiyonlar Ligi'nde  bugünün maçları

    19.45 : Kopenhag - Manchester City (EXXEN)

    19.45 : Maccabi Haifa - Juventus (EXXEN)

    22.00 : Milan - Chelsea (EXXEN)

    22.00 : Dinamo Zagreb - Salzburg (EXXEN)

    22.00 : Celtic - Leipzig (EXXEN)

    22.00 : Shakhtar Donetsk - Real Madrid (EXXEN)

    22.00 : Borussia Dortmund - Sevilla (EXXEN)

    22.00 : PSG - Benfica (EXXEN)


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