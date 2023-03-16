Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar Real Madrid ve Napoli oldu İspanyol takımı Real Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli'nin rakiplerini saf dışı bırakmasıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen tüm takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iki maçla tamamlandı. Real Madrid tek golle kazandı İspanya devi Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'u Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Napoli farka gitti İtalya takımı Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalistler Turnuvada Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.