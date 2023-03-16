Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar Real Madrid ve Napoli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iki maçla tamamlandı.

Real Madrid tek golle kazandı

İspanya devi Real Madrid, ilk maçta deplasmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'u Karim Benzema'nın 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar Real Madrid ve Napoli oldu

Napoli farka gitti

İtalya takımı Napoli ise ilk maçta 2-0 yendiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşısında Victor Osimhen'in ilk yarının uzatma dakikalarında ve 53. dakikada attığı goller ile Piotr Zielinski'nin 64. dakikadaki penaltı golüyle 3-0 galip gelerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar Real Madrid ve Napoli oldu

Çeyrek finalistler

Turnuvada Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar Real Madrid ve Napoli oldu