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    Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar gruptan çıktı? Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ye kalan takımlar..

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. Gruplardan çıkmayı başaran takımlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte devler liginde son 16'ya kalan takımlar..
    • 03.11.2022 - 09:51
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    Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar gruptan çıktı? Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ye kalan takımlar..

    Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun grup maçları, Salı ve Çarşamba günü oynanan maçlarla noktalandı. Gruplardan çıkarak son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

    Futbolseverler Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı başaran takımları araştırmaya başladı. A, B, C, D, E, F, G, ve H grubunda tüm maçlar tamamlandı.

    Birbirinden zorlu maçların oynandığı grup maçları sonrası son 16 turuna kalmayı başaran takımlar belli oldu. Peki hangi takımlar gruplardan çıkmayı başardı? İşte son 16'ya kalan takımlar..

    Şampiyonlar Ligi nde hangi takımlar gruptan çıktı? Şampiyonlar Ligi nde son 16 ye kalan takımlar.. #1

    Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran takımlar

    - Napoli

    - Liverpool

    - Porto

    - Club Brugge

    - Bayern Münih

    - Inter

    - Tottenham

    - Eintracht Frankfurt

    - Chelsea

    - Milan

    - Real Madrid

    - Leipzig

    - Manchester City

    - Borussia Dortmund

    - PSG

    - Benfica


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