Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanında galip! Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ile Markus Gisdol'un çalıştırdığı Samsunspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Samsunspor 3-2'lik skorla kazandı.

Samsunspor, üç golle kazandı

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 45+4'te Carlo Holse ve 64. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri 27. dakikada penaltıdan Mbaye Niang ile 70. dakikada Yusuf Barasi kaydetti.

Adana Demirspor, Galatasaray'la karşılaşacak

Bu sonuçla birlikte iki maç aradan sonra kazanan Samsunspor, 11 puana yükseldi. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Adana Demirspor 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.