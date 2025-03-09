Samsunspor, Adana Demirspor karşısında hata yapmadı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile Mustafa Alper Avcı'nın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Samsunspor oldu.

SAMSUNSPOR, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Samsunspor, 5 ve 11. dakikalarda Soner Aydoğdu'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Adana Demirspor, Salih Kavrazlı'nın 31. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

SAMSUNSPOR, ÜÇ PUANI ÜÇ GOLLE ALDI

Samsunspor, 62. dakikada Emre Kılınç'ın attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı ve durum 3-1 oldu. Adana Demirspor, Tayfun Aydoğan'ın 80. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Samsunspor, evinde Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

ADANA DEMİRSPOR'UN HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı. Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 50 puana yükseldi. Adana Demirspor'un ligdeki puanı -2.

SAMSUNSPOR, FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Sivasspor'a konuk olacak.