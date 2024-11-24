Samsunspor - Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GALİP GELEN OLMADI
Ev sahibi Samsunspor'un golünü 35. dakikada Landry Dimata atarken, Alanyaspor'un golünü 46. dakikada Sergio Cordova kaydetti.
SAMSUNSPOR, ART ARDA İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Sami Uğurlu yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve Alanyaspor 11 puana ulaştı.
Ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Samsunspor ise 26 puana ulaşmış oldu.
ALANYASPOR, TRABZONSPOR'U KONUK EDECEK
Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.
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