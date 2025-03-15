Samsunspor: Bizim de sahada göstereceğimiz bir kimlik var

DHA

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ OYUNUMUZU OYNAMAYA VE MÜCADELE ETMEYE HAZIRIZ"

Hafta boyunca takım olarak iyi çalıştıklarını ve bu maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini belirten Soner Soykan, şu şekilde konuştu:

Bizim için tabii ki zor bir maç olacaktır. Süper Lig’de her maç zor ama özellikle böyle büyük takımlara karşı oynarken daha da dikkatli ve disiplinli olmamız gerekiyor. Ancak biz de Avrupa kupalarına katılabilme şansımızı sürdürebilmek adına önümüzdeki maçlardan mutlaka puan ve puanlar almak istiyoruz. Bu yüzden Fenerbahçe karşısında en iyi oyunumuzu oynamaya ve mücadele etmeye hazırız.

"KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Seyir zevki yüksek ve centilmence bir karşılaşma izlemek istediklerini belirten Soykan, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe çok büyük bir camia. Yıllardır Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri olmuş, her zaman zirveye oynayan bir takım. Onlar da son oynadıkları Avrupa kupası maçında oldukça tempolu ve zorlu bir mücadele verdiler. Hepimiz izledik, ülke olarak hep birlikte üzüldük. Maçın hakemi bazı yanlı kararlarla oyunun dengesini bozdu ve Fenerbahçe adına işler iyi gitmedi. Fenerbahçe, oyun temposu çok yüksek bir takım. Hem bireysel olarak çok kaliteli oyunculara sahipler, hem de takım halinde oynadıklarında ciddi anlamda etkili olabiliyorlar. Biz de bunun farkındayız ve ona göre hazırlandık. Elbette bizim de sahada göstereceğimiz bir kimlik var. Samsunspor olarak bu maçtan iyi bir sonuç alabilmek için sahada elimizden geleni yapacağız. Taktiksel disiplinimizi koruyarak, rakibimizin güçlü yönlerine önlem alıp, kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. İnşallah seyir zevki yüksek, futbolseverlerin keyif alacağı, centilmence bir maç izleriz. Ama tabii ki bizim hedefimiz bu maçtan puan veya puanlar almak.

"GENİŞ KADROYA SAHİP OLAN FENERBAHÇE’NİN YORGUN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynadığı maçın ardından, geniş bir kadroya sahip olmaları nedeniyle yorgunluktan fazla etkilenmeyeceklerini düşündüğünü ifade eden Soykan, şu sözleri sarf etti:

Son Avrupa maçında uzatmalara kadar mücadele etmeleri, bizimle oynayacakları maç için bir dezavantaj olabilir gibi görünüyor ama Fenerbahçe geniş bir kadroya sahip. Böylesine geniş bir kadroya sahip olan takım için yorgunluk faktörü çok fazla etkili olmayabilir. Bu yüzden nasıl bir kadroyla sahaya çıkacaklarını şu an kestiremiyoruz. O yüzden biz kendi oyunumuza odaklanacağız ve maçın her anında elimizden geleni yapacağız. Bu tip maçlar hakem düdüğü çaldığında başlıyor. Maçta galibiyeti en çok arzulayan taraf kazanacaktır diye düşünüyorum. Biz de bu karşılaşmada Samsunspor armasına yakışır bir mücadele vermek istiyoruz. Takım olarak inancımız tam. Bu zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Umarım futbol adına güzel bir maç olur ve sahada konuşulan sadece futbol olur.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma için bugün havayolu ile İstanbul'a hareket etti.