Samsunspor, deplasmanda 5’te 5 hedefinde

İHA

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Samsunspor, 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı.

Ligde oynadığı 4 deplasman maçını da kazanan kırmızı-beyazlılar sırasıyla Gaziantep FK’yı 1-0, Hatayspor’u 3-0, Rizespor’u 1-0 ve Adana Demirspor’u da 3-1 mağlup etti. Samsunspor, Kasımpaşa’yı da yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 5'e çıkartmak istiyor.

MAÇ SAATİ BEKLENİYOR

Yarın saat 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor kafilesi, kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nden ayrıldı.

Hava yolu ile İstanbul’a giden kafile, konakladığı otelde maç saatini beklemeye geçti.

MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY

Zorlu müsabakayı Çağdaş Altay, Murat Temel ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetecek.