Samsunspor evinde Gaziantep FK'yi yendi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor, Gaziantep FK'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Samsun'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mouandilmadji ile 84. dakikada Soner Aydoğdu attı.

Gaziantep'in tek sayısını 47. dakikada Kenan Kodro kaydetti.

40 PUANA YÜKSELDİ

Son 3 iç saha maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 40'a yükselten Samsunspor, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.

26 puanda kalan Gaziantep FK ise Galatasaray'ı konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor