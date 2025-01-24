Samsunspor evinde Gaziantep FK'yi yendi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor, Gaziantep FK'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Samsun'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mouandilmadji ile 84. dakikada Soner Aydoğdu attı.
Gaziantep'in tek sayısını 47. dakikada Kenan Kodro kaydetti.
40 PUANA YÜKSELDİ
Son 3 iç saha maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 40'a yükselten Samsunspor, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.
26 puanda kalan Gaziantep FK ise Galatasaray'ı konuk edecek.
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