Samsunspor, Eyüpspor ve Göztepe düşüşe geçti

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26 haftası geride kalan Süper Lig'de sezon başından bu yana aldıkları başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken üç takım düşüşe geçti.

Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ve Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe için işler son dönemde yolunda gitmiyor.

DÜŞÜŞ YAŞADILAR

Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden üç takım, son beş maçta büyük puan kayıpları yaşadı.

Son beş maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor 8 puan puan kaybederken, Eyüpspor ise son 5 maçının 3'ünü kaybetti. Beş maçtır galip gelemeyen Göztepe, sahada 13 puan bıraktı.

SAMSUNSPOR

Samsunspor, ligin ilk yarısında 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Ancak son maçlarda istediği performansı gösteremeyen kırmızı-beyazlılar, son maçta Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve 47 puanla maç fazlasıyla üçüncü sıradaki yerini korudu.

EYÜPSPOR

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, lige etkili başlayan takımlardan oldu.

Üç maçtır kazanamayan Arda Turan'ın ekibi, beş maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İstanbul ekibi, ligde 40 puanla beşinci sırada yer aldı.

GÖZTEPE

Süper Lig'e yükselen bir başka takım olan Göztepe'nin son beş maçta galibiyet alamaması Avrupa biletini tehlikeye soktu.

Sarı-kırmızılılar son galibiyetini Antalyaspor karşısında 1-0'lık skor ile almıştı.

Ligde çıktığı beş maçta 2 beraberlik 3 mağlubiyet alan Göztepe, 36 puanla altıncı sırada kaldı.