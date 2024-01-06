Samsunspor, Fatih Karagümrük karşısında galip! Samsunspor, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Samsunspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Şota, 3. maçını da kaybetti

Karadeniz ekibinde galibiyeti getiren golü 84. dakikada Ercan Kara attı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, takımın başında 3. lig maçına çıkan Şota Arveladze ile 3. maçında da puan alamadı.

Samsunspor, Trabzonspor'la karşılaşacak

Samsunspor, 18 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 17 puanda kaldı.

Samsunspor ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.