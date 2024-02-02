Samsunspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Galatasaray kaybetmiyor
Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera; Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu; Torreira, Kerem Demirbay; Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Icardi.
Samsunspor: Okan Kocuk; Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Marc Bola; Taylan Antalyalı, Bennasser; Holse, Flavien Tait, Emre Kılınç; Mouandilmandji.
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