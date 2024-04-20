Samsunspor ile Adana Demirspor puanları paylaştı
ensonhaber.com

Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Adana Demirspor, 41. dakikada Stiven Mendoza ile öne geçerken Samsunspor bu gole 90+2. dakikada Landry Dimata ile cevap verdi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Adana Demir, Galatasaray'la oynayacak

Bu sonucun ardından puanını 39 yapan Samsunspor ligdeki bir sonraki maçında Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

41 puana yükselen Adana Demirspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.