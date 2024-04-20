Samsunspor ile Adana Demirspor puanları paylaştı

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Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, Adana Demirspor'u ağırladı.
Adana Demirspor, 41. dakikada Stiven Mendoza ile öne geçerken Samsunspor bu gole 90+2. dakikada Landry Dimata ile cevap verdi.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Adana Demir, Galatasaray'la oynayacak
Bu sonucun ardından puanını 39 yapan Samsunspor ligdeki bir sonraki maçında Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
41 puana yükselen Adana Demirspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
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