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Samsunspor ile Adana Demirspor puanları paylaştı

Samsunspor ile Adana Demirspor puanları paylaştı Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, konuk ettiği Adana Demirspor ile 90+2. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.