DHA

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Adana Demirspor ve deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmaları için Nuri Asan Tesisleri’nde DHA’ya açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

Üçüncülük yarışında rakiplerinden sıyrılarak bir dahaki sene Avrupa kupalarında oynamak istediklerini belirten Veysel Bilen, şu şekilde konuştu:

3, 4 ve 5'incilik için de bize göre Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor takımları çekişecek gibi gözüküyor. Biz bunların arasından sıyrılmak istiyoruz. Bunu da gerçekleştirebilmek için her maçtan puan almak gibi bir düşüncemiz var. Bu nedenle Fenerbahçe maçının önemini biliyoruz. Yarından itibaren bir günlük izinin ardından Fenerbahçe maçı için yoğun bir tempo ile çalışmalarımıza başlayacağız.

"SAMSUNSPOR'A YAKIŞMAYAN BİR OYUNDU"

Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşması ve kırmızı-beyazlıların hedefleri hakkında konuşan Başkan Vekili Bilen, şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonu evimizde ligden düşmesi kesinleşmiş olan Adana Demirspor'la zorlu bir mücadele yaptık. Maçın başında hemen 2-0 oldu. Farklı bir sonuç elde edeceğiz derken gerek seyircimizin azlığından oyuncularımızda oluşan motivasyon eksikliği, gerekse bir sonraki hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçını düşünerek oyun rölantiye alındı. Ne camiamızı, ne hocamızı, ne de biz yönetimi mutlu eden bir oyun tarzı olmadı. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Sonuçta 3-2 galip geldik ve sonuçtan memnunuz. Ancak oynadığımız oyundan kesinlikle memnun değiliz. Bu Samsunspor'un aldığı puanlara ve ligdeki sıralamasına yakışmayan bir oyundu. Oyuncularımız da bunun farkındalar. Tabii hedefimiz her gün değişiyor. Ligin başında başka bir hedefle lige başladık, ilk yarı sonunda başka bir hedefe kilitlendik. Ama şu andaki tek hedefimiz getirdiğimiz bu noktadan göbeğimizi kendimiz kesip ligi üçüncülükle bitirmektir. Bununla birlikte Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan taraftarlarımıza şükranlarımızı ve minnetlerimizi ifade ediyorum. Ancak unutulmamalı ki evimizde kalan 5 tane önemli maç var. Evimizdeki maçlarda mutlak surette seyirci desteğine ihtiyacımız var. Her maçı kendi içinde değerlendirip ciddiye almamız lazım. Mazeretsiz, amasız, fakatsız şekilde taraftarımızı stada davet ediyoruz.

"HEDEFİMİZ FENERBAHÇE'DEN PUAN YA DA PUANLAR ALMAK"

Fenerbahçe ve Samsunspor arasındaki maçların tarih boyunca seyir zevki yüksek şekilde geçtiğini söyleyen Bilen, şunları dedi: