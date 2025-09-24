Samsunspor, Konferans Ligi kadrosunda değişiklik yapmak istiyor

UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6'ıncı maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı.

UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor’da, Avrupa listesinde bulunan Ebrima Ceesay’nin sakatlığı sonrası yeni transfer Cherif Ndiaye’nin kadroya dahil edilip edilemeyeceği konusunda UEFA’dan bilgi talep edildi.

"BİZE CİDDİ KATKI SAĞLAYABİLECEK BİR OYUNCU"

Konu hakkında DHA’ya özel açıklamada bulunan Başkan Vekili Veysel Bilen, şu şekilde konuştu:

Ndiaye, takıma yeni katılmış olmasına rağmen hem tecrübesi hem de oyun yapısıyla bize ciddi katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bu nedenle süreci yakından takip ediyoruz. UEFA’dan gelecek cevaba göre gerekli adımları hızlıca atacağız.

"AVRUPA’DA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İÇİN DOĞRU HAMLELER YAPMALIYIZ"

UEFA’dan gelen bildiriye göre resmi başvuru ile Cherif Ndiaye’yi Avrupa müsabakalarında oynatmak istediklerini belirten Bilen, şu ifadeleri kullandı: