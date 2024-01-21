Samsunspor taraftarından anlamlı pankart Samsunspor taraftarı, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenleri, açtıkları pankartla andı.

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Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe ile küme düşme hattında yer alan Samsunspor karşı karşıya geldi. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın başlarında Samsunspor taraftarı anlamlı bir görsele imza attı.

Deplasman tribününü dolduran ve takımını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarlar, maçın ilk dakikalarında 20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin geçirdiği kazada yaşamını yitirenleri açtıkları pankartla andı.

Neler yaşanmıştı?

20 Ocak 1989, Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçti.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar da felç kalmıştı.