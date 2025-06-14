Samsunspor: Transferde yetenek, karakter ve mali disiplin esasımız

DHA

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ve kamp süreci hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Takımın Kayseri’de yapacağı ilk etap kampına eksiksiz bir şekilde gitmek istediklerini belirten Bilen, şu şekilde konuştu:

Başkanımızın liderliğinde, futbol direktörümüz, teknik direktörümüz ve scout ekibimizle birlikte transfer çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz, Kayseri kampına tam kadro olarak gitmek. Sezon başı kamp süreci çok kritik. O dönemde kuracağımız birliktelik, hem lige hem de Avrupa kupalarına hazırlanma açısından büyük önem taşıyor. Mevcut oyuncularımızla birlikte yeni gelecek isimlerin uyum sağlaması için o dönemi verimli geçirmek istiyoruz.

"KARAKTERLİ VE MALİ YAPIYA UYGUN OYUNCULAR ALACAĞIZ"

Transfer politikalarında belirledikleri prensiplerden taviz vermediklerini vurgulayan Bilen, şu ifadeleri kullandı:

Bizim bir bütçemiz, harcama limitimiz ve buna uygun oluşturulmuş bir ücret skalamız var. Başkanımız da bu konuda çok net. Samsunspor olarak oyuncu transferinde asla menajer oyunlarına gelmeden, kendi analizlerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Formülümüz net. Karakterli olacak, yetenekli olacak ve kulübümüzün mali disiplinine uygun olacak. Bu üç kritere uymayan hiçbir oyuncu için adım atmayız.

"MENAJERLERİN YAYDIĞI ASILSIZ İSİMLER SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR"

Medyada çıkan transfer haberlerinin çoğunun asılsız olduğuna dikkat çeken Veysel Bilen, şunları dedi: