Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı: Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, etkili oyununu skora yansıtmayı başardı.

Samsunspor, 10. dakikada Marius Mouandilmadji’nin golüyle öne geçti.

Kırmızı-beyazlılar, 33. dakikada Soner Aydoğdu’nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

EYÜPSPOR'UN ÇABASI YETMEDİ

İkinci yarıda Eyüpspor oyuna denge getirmeye çalıştı.

68. dakikada Mouandilmadji’nin şutu az farkla auta giderken, 82. dakikada Mendes’in ceza sahası içinden yaptığı vuruş sonuç vermedi.

Konuk ekip, 90. dakikada Berke Baran’ın golüyle farkı bire indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.

Mücadele Samsunspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’na 3 puanla başlarken, Eyüpspor ilk haftayı puansız kapattı.