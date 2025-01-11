Samsunspor'a Kayserispor karşısında tek gol yetti

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan maçı konuk takım Samsunspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü henüz 43. saniyede Marius Mouandilmadji attı.
ZEKİ YAVRU, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Konuk ekip Samsunspor'da 79. dakikada sarı kart gören Zeki Yavru, cezalı duruma düştü.
Zeki Yavru, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
KAYSERİSPOR, 16 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Samsunspor, ligde 36 puana yükseldi. Kayserispor, 16 puanda kaldı.
SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ BEŞİKTAŞ
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Kayserispor, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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