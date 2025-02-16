Samsunspor'a Konyaspor karşısında tek gol yetti
Haber Merkezi

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor ile Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Samsunspor oldu.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Marc Bola kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte Samsunspor üst üste ikinci galibiyetini alırken puanını 46'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Konyaspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı 24 puanla 14. sırada kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor evinde Rizespor'u ağırlarken, Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

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Emre Çalışkan
Editor