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Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, yarı finale yükseldi.

Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada Victor Osimhen de sarı kart gören isimlerden biriydi.

SAMSUNSPOR'DAN PAYLAŞIM

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Osimhen'in sarı kart gördüğü ve ardından hakem Cihan Aydın'a temasta bulunduğu pozisyonu paylaştı.

Karadeniz ekibi, paylaştığı bu görüntünün altına ise Cihan Aydın'ın Fenerbahçe maçında kendisine itiraz ederken temasta bulunan Marius Mouandilmadji'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonu ekledi.

Soru işareti ve ünlem işaretiyle paylaşımı yapan Samsunspor, Cihan Aydın'ın birbirine benzeyen iki pozisyonda iki farklı karara hükmettiğini ima etti.