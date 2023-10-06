Samsunspor'dan Igor Tudor açıklaması Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Igor Tudor ile görüştüklerini ancak Hırvat teknik adamın yeniden Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini açıkladı.

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Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor, takımı yeni bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde ise gündeme gelen isimlerden birisi son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor oldu.

Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor hakkında Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Halk Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

"İtalyan takımlarından teklif beklediğini söyledi"

Igor Tudor ile görüştüğünü belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Kendisi Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini ve İtalya'da çalışmak istediğini, o yüzden İtalyan takımlarından teklif beklediğini söyledi. Bu nedende Tudor artık gündemimizde yok.

"Süreç hızlı ilerlemiyor, üzülüyorum"

Birkaç hoca ile temaslarının sürdüğünü dile getiren Başkan yıldırım, şu sözleri sarf etti: