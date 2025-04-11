Samsunspor'un Galatasaray karşısında bulduğu gol VAR'dan döndü

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Süper Lig'de 31. haftanın açılış mücadelesinde Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Samsunspor 1-0 öne geçti.

GOL İPTAL EDİLDİ

9. dakikada dakikada savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.

Hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Holse'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve bu gol iptal edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)