Samsunspor'un golü VAR incelemesi sonrasında verildi

Süper Lig'in 21. hafta maçında lider Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının ortalarında ise maçta dikkat çeken bir an yaşandı.
Emre Kılınç vurdu, top çizgiyi geçti
Konuk ekibin 62. dakikada kazandığı serbest vuruşta Emre Kılınç kaleye çok sert bir top gönderdi. Kaleci Livakovic topu çeldi.
Top oyun alanını terk ettikten sonra VAR devreye girdi ve topun tamamının çizgiyi geçtiği belirlendi. Samsunspor bu golle Fenerbahçe karşısında eşitliği yakaladı.
Yenilen bu gol sonrasında ise sosyal medyada Dominik Livakovic, tartışılmaya başlandı. Futbolseverler, bu gol sonrasında Hırvat kaleciyi eleştirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış