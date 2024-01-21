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Samsunspor'un golü VAR incelemesi sonrasında verildi

Samsunspor'un golü VAR incelemesi sonrasında verildi Samsunspor, Fenerbahçe'ye konuk olduğu maçın ikinci yarısında Emre Kılınç'la serbest vuruştan golü buldu. Yaşanan bu pozisyon VAR incelemesi sonrasında golle sonuçlandı.