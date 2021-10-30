Samuel Eto'o: En beğendiğim Türk forvet Burak Yılmaz

Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o samimi açıklamalarda bulundu. Kamerunlu yıldız, "Burak Yılmaz önemli işler yaptı" ifadelerini kullandı.

Kamerunlu efsane futbolcu Samuel Eto’o, Lille formasıyla iki sezondur harikalar yaratan Burak Yılmaz’a övgüler yağdırdı.

36 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig’de top koşturduğu sezonlarda, Eto’o da Antalyaspor ve Konyaspor formalarıyla aynı ligde boy göstermişti.

"EN BEĞENDİĞİM FORVET BURAK YILMAZ"

Skorer’in sorularını yanıtlayan Samuel Eto’o ‘En beğendiğin Türk forvet kim?’ sorusu karşısında ‘Burak Yılmaz’ yanıtını verdi.

"ÇOK İYİ SANTRFOR"

Burak ile bir çok maçta karşılıklı oynadıklarını ve kendisini yakından tanıdığını belirten Eto’o “Gerçekten çok iyi bir santrfor. Fransa’ya gittikten sonra da önemli işler yaptı. Lille’in geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda da önemli rol oynadı.” ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ SAYGI GÖRDÜM"

Türkiye’de top koşturduğu dönemde Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş ’a karşı bir çok maçta sahaya çıkan Samuel Eto’o, bu büyük maçlardaki ortamla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: “Gerçekten çok iyi bir tribün atmosferi vardı. Ben bu maçların hepsinde her zaman saygı gördüm. Her zaman bana ve kariyerime karşı saygı gösterdiler. O yüzden bu sahalarda oynamak benim için hep çok güzeldi.”





DROGBA KONUSU...

Afrika’dan çıkan en iyi golcü konusunda bir zamanlar sık sık Didier Drogba ile karşılaştırılmış bir isim olan Eto’o sorulan soru üzerine "Bu konuda yorum yapmayacağım" diyerek böyle bir kıyaslama hakkında görüş bildirmek istemediğini ifade etti.