Şanlıurfaspor, Boluspor'u yendi

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1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Safa Kınalı, 45. dakikada Uchenna Ogundu ve 55. dakikada penaltıdan Hasan Hüseyin Acar attı. Boluspor'un golleri 38. dakikada penaltıdan Enes Alıç ve 77. dakikada Dean Lico'dan geldi.

DÖRT MAÇ SONRA GÜLDÜLER

Şanlıurfaspor, bu galibiyetle ligde dört maç sonra kazandı. Boluspor'un galibiyet hasreti üç maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor, 37 puana yükseldi. Boluspor, 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.