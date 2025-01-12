Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Şanlıurfaspor oldu.
ŞANLIURFASPOR, ÜÇ PUANI ALDI
Konuk ekip Şanlıurfaspor'un golü 57. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.
Ev sahibi ekipte Eren Tozlu, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
ERZURUMSPOR FK, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Şanlıurfaspor 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.
ERZURUMSPOR FK, 30 PUANDA KALDI
Maçın ardından oluşan puan durumunda Erzurumspor FK, 30 puanla 4. sırada kaldı. Şanlıurfaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış