Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK deplasmanında kazandı
Haber Merkezi

1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Şanlıurfaspor oldu.

ŞANLIURFASPOR, ÜÇ PUANI ALDI

Konuk ekip Şanlıurfaspor'un golü 57. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Eren Tozlu, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ERZURUMSPOR FK, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK'nin galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Şanlıurfaspor 2 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

ERZURUMSPOR FK, 30 PUANDA KALDI

Maçın ardından oluşan puan durumunda Erzurumspor FK, 30 puanla 4. sırada kaldı. Şanlıurfaspor ise 25 puanla 14. sırada bulunuyor.

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Emre Çalışkan
Editor