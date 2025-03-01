Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'a 4 attı

Haber Merkezi
1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Şanlırfaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla konuk takım Şanlıurfaspor oldu.
ŞANLIURFASPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
İlk yarıyı 3-0'lık skorla önde kapatan Şanlıurfaspor'un maçtaki golleri; 7. dakikada Zach Muscat, 22. dakikada Uchenna Ogundu, 39. dakikada Kwasi Wriedt ve 79. dakikada Cağrı Giritlioğlu'ndan geldi.
Ligde 9 maç aradan sonra skor üretebilen Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise Halil İbrahim Atçı kaydetti.
YENİ MALATYASPOR, SON SIRADA
Bu sonuçla birlikte ligde 33 puana yükselen Şanlıurfaspor, maç fazlasıyla küme hattının bir basamak üstüne çıkarken Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada.
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