Şansal Büyüka: Galatasaray'ın kadrosu şampiyonluğa yetmez

Haftanın değerlendirmesini yapan Şansal Büyüka, Galatasaray'ın kadro kalitesi hakkında konuştu.

Son dönemlerde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak derbi öncesi lider Trabzonspor'la puan farkının açılmasını engelleyemedi.

Şampiyonluk yolunda derbide 3 puandan fazlasını isteyen sarı-kırmızılılarda bitiricilik sorunu büyük bir problem olarak ortaya çıkıyor.

"BU KADRO ŞAMPİYONLUĞA YETMEZ"

Öte yandan ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka da Milliyet'teki köşesinde, Galatasaray'ın kadro kalitesi hakkında açıklamada bulundu.

"Galatasaray'da Kerem, Diagne, Halil, Mustafa... Bu takımın birinci santrforu kim?" ve "Galatasaray'da gençlik tamam, peki yeterli kalite var mı?" gibi sorular soran duayen isim, "Galatasaray'da kimse kendini kandırmasın. Bu kadro şampiyonluğa yetmez." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ocak ayında kadro takviyesi yapması gerektiğini söyleyen Büyüka, TFF'nin hafta içindeki açıklamasına da değindi.

TFF'YE TEPKİ

"TFF'ye bir soru: Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama isteği sadece UEFA'nın yetkisi dahilindeyse, o zaman Galatasaray'ın müracaatına TFF olarak niye 'hayır' cevabı veriyorsunuz? Ardından 'Bizim yetkimizde değil, UEFA bilir' diye niye açıklama yapıyorsunuz? Hangi cevabınıza inanalım."