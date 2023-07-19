Sebastian Szymanski: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in yerine transfer ettiği Sebastian Szymanski, FB TV'ye konuştu.

Polonyalı milli futbolcu, sarı-lacivertli takım hakkında kapsamlı bilgisi olmadığını söyledi.

Fenerbahçe ile ilgili çok kapsamlı bilgim yoktu. Ancak Türkiye'nin en büyük kulübü olduklarını biliyordum. Başakşehir ile kupa finalini izledim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Roman Neustadter arkadaşım, transferim sonrasında konuştuk.

"Mutlu ve gururluyum"

Türkiye’nin en iyi kulübüne, Fenerbahçe’ye geldim. Bu transferin bir an önce bitmesini arzuladım, istedim çünkü Fenerbahçe’nin beni istediğini biliyordum. Dolayısıyla bu da benim açımdan çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Burada olmaktan dolayı mutluyum ve gururluyum. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum.

"Orta saha orijinliyim"

10 numara ve 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Kenarlarda da oynadığım oluyor ama açıkçası kenarlarda oynamaktan pek haz etmiyorum. Daha çok orta saha orijinli bir futbolcuyum.

"Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum"