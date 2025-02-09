Sebastian Szymanski: Kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle müsabakayı 2-0 kazanmasını bildi.
Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski, kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"TAKIM AÇISINDAN GURURLUYUM"
Kulübün lig tarihindeki 4000. golünü atmasına değinen Polonyalı yıldız, şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün tarihine katkı sağlamak benim için mutluluk verici. Takım açısından da gururluyum. Fred ile ilk defa yan yana oynamadık, ilerleyen maçlarda da bunu görebiliriz.
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