Sebastian Szymanski'den bir rekor daha! Alex'i yakaladı Fenerbahçe'nin formda orta saha oyuncusu Szymanski, Rizespor'a 2 dakika 2 saniyede attığı golle sezonun en erken gol atan futbolcusu olurken ayrıca efsane isim Alex'i de yakaladı.

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Fenerbahçe’deki Sebastian Szymanski fırtınası dinmek bilmiyor.

Üç gün önce Başakşehir'e iki gol atan Polonyalı yıldız, dün de Rizespor önünde 3. dakikada perdeyi açan isimdi.

Alex'i yakaladı

Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2004-05'te 7 maç) bu yana sarı-lacivertli formayla beş gole en hızlı ulaşan orta saha oyuncusu olmayı başaran 24 yaşındaki genç yetenek, bu sezon 12 resmi maçta 7 gol-2 asiste ulaştı.

Szymanski'nin golü aynı zamanda sezonun en erken golü olarak da kayıtlara geçti.,

Mücadeleye 11’de başlayan Szymanski, 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

"Alex ile kıyaslanıyor ama farklı oyuncular"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı sonrası basın toplantısında Szymanski ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi: