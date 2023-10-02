Sebastian Szymanski'den bir rekor daha! Alex'i yakaladı

Fenerbahçe’deki Sebastian Szymanski fırtınası dinmek bilmiyor.
Üç gün önce Başakşehir'e iki gol atan Polonyalı yıldız, dün de Rizespor önünde 3. dakikada perdeyi açan isimdi.
Alex'i yakaladı
Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2004-05'te 7 maç) bu yana sarı-lacivertli formayla beş gole en hızlı ulaşan orta saha oyuncusu olmayı başaran 24 yaşındaki genç yetenek, bu sezon 12 resmi maçta 7 gol-2 asiste ulaştı.
Szymanski'nin golü aynı zamanda sezonun en erken golü olarak da kayıtlara geçti.,
Mücadeleye 11’de başlayan Szymanski, 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
"Alex ile kıyaslanıyor ama farklı oyuncular"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı sonrası basın toplantısında Szymanski ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi:
Szymanski farkı bir oyuncu. Başkandan sezon başında bu oyuncuyu çok rica ettim. Bu oyuncuyu almak için başkan çok zorlandı, kendisine teşekkür ederim. Kendisi Alex ile kıyaslanıyor ama farklı oyuncular. İnşallah böyle devam eder diyelim.