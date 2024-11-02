İHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, gutbol takımı ve Türk futbolu ile ilgili konuşma yaptı.

"LÜTFEN MOURINHO KONUSUNDA SABIRLI OLALIM"

Mosturoğlu, sözlerine şu şekilde başladı:

İçinde bulunduğumuz futbol sezonunda saha içinde mücadele ettiğimiz kadar, saha dışında da mücadele etmemiz gerekiyor. Dünya çapında bir teknik direktörümüz, alternatifi yüksek bir futbol takımımız var. Onlar saha içinde mücadelelerini, alın terleri ile yapıyorlar. Lig uzun bir maraton. Efsanelerimizden Aykut Kocaman bu konuyla ilgili müthiş bir değerlendirme yapmış, 'Fenerbahçe’nin çok yetkin bir antrenöre sahip olduklarını, bu yetkin antrenörün de ana hedefe giderken adımlama metoduyla gittiğinin unutulmaması gerekiyor. Hatalar yapacaktır ama bu hataları düzelte düzelte gidecektir. Bu insanlar bu seviyelere boşa gelmiyorlar. Hiçbirimizin olmadığı gibi hatasız değiller. Teknik direktörlük kariyerinde bir sürü evrelerden geçerek geldi. Dolayısıyla ülke futbolunu tanırken, dinamiklerini anlamaya çalışacak. Asıl yeteneği bu hataları kısa zamanda düzeltmesiyle alakalı'. Aykut Kocaman’ın Mourinho ile ilgili değerlendirmesine aynen katılıyorum. Lütfen Mourinho konusunda sabırlı olalım. Sabrımızın karşılığını kısa sürede alacağımıza inanıyorum.

"BUGÜN KAYBEDİLEN HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Şekip Mosturoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Tarihimize bakarsak birlik ve beraberlik içerisinde verdiğimiz reaksiyonların daima kulübümüzü olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Fenerbahçe şampiyon olabilmek için rakiplerinden farklı olarak kusursuz olmalıdır. Çünkü rakiplerimizin kusurları saha dışı faktörlerle bir şekilde kapatılır. Onlar arkadan iteklenirken, bizim karşımızda yenmemiz gereken hakem, federasyon, medya gibi pek çok dış etken vardır. Bu yüzden biz de kusursuz olmalıyız. Bugün futbol dünyamızda adil düzen ortamı tahsis edilmemiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı da bellidir. Sizden ricam ligin bu kadar erken döneminde kaybedilen puanların ardından takımımıza, teknik direktörümüze, futbolcularımıza inancınızı kaybetmemenizdir. Bugün kaybedilen hiçbir şey yoktur. Fenerbahçe taraftarıyla, camiasıyla birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde güçlüdür. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde yıkamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güç yoktur.

"BU KADAR HATA YAPILMASI NORMAL DEĞİLDİR"

Hakem hatalarıyla ilgili Mosturoğlu, şunları dedi:

Hakem hatası dünyanın her ülkesinde var olan, inkar edilemez bir gerçektir. Hakem insandır hata yapacaktır. Ancak bu hatalar hep belli bir kulüp aleyhine tezahür ediyorsa bunun açıklaması olamaz. Futbol iklimimiz onlarca yıl içinde kirlenmiş, adil olan düzeni bozulmuştur. Üzülerek ifade etmek isterim ki, ülkemizde kanıtsanmış hata boyutunu aşan, adil olmayan hakem kararlarıyla lig şampiyonları, küme düşen takımlar belirlenmiştir. VAR teknolojisinin kullanıldığı bir düzende haftalık toplam hata sayısı bir elin parmaklarını geçmeyeceği tartışmasız iken bizim sadece bir maçımızda bu kadar hata yapılması normal değildir.

"EMİN OLUN Kİ BU KİRLİ FUTBOL DÜZENİ YIKILACAKTIR"

Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'in 11. haftasında yarın karşılaşacağı Trabzonspor maçıyla ilgili de konuşan Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı: