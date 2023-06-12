Selahattin Baki: Arda Güler ile masaya oturacağız Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Arda Güler hakkında, "Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz" dedi.

Sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu.

Baki, takımın genç yıldız adayı Arda Güler için gelen transfer teklifleri hakkında da konuştu.

"Nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir"

Arda Güler'in geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyleyen Baki, şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli Takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir."

"Bir çok operasyon gördüm"

Selahattin Baki, Fenerbahçe'ye operasyon yapıldığını söyledi:

"Özellikle Adana Demirspor deplasmanında başlayan enteresan direnişlerle karşılaştık. 48 yaşındayım 40 seneyi aşkın zamandır Türk futbolunda hem taraftar hem de yönetici olarak bir çok operasyon gördüm. Ancak Adana Demirspor maçının ardından arka arkaya oynadığımız 3-4 deplasmanı izlediğinizde her şeyi en net şekilde görebilirsiniz. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sene de oynadığımız Gençlerbirliği maçını da futbolseverler oturup bir daha izleyebilir, nelerin yapıldığını görebilir. Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef. Özellikle de VAR’a rağmen hatalar yapılıyor olması fazlasıyla düşündürücüdür."

"Hatalardan dersleri çıkarmalıyız"

Aldıkları puanın lig şampiyonluğu için yeterli olduğunu söyleyen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi, şunları dedi:

"Aldığımız puan ve attığımız gollere bakıldığında bunlar lig şampiyonluğu için yeterliydi, olmaması bizi üzdü. Oysa Avrupa takvimi dolayısıyla herkesten önce başlamıştık hazırlıklara ve herkesten öndeydik ama 1.5 aylık Dünya Kupası arasında diğer takımlar güç ve kondisyon açısından bizi yakaladı. Şikayetlere rağmen öz eleştiri de yapabilmeliyiz derbi kazanamadık; taraftarımızdan özür dileriz. Maalesef altın tepsi de sunulan fırsatları teptik bunları masaya yatırmalıyız, ivedilikle hatalardan dersleri çıkarmalıyız."

"Süper Kupa'da Galatasaray’ı yenerek kupayı kaldırıp sezonu noktalayacağız"

Selahattin Baki son olarak Süper Kupa'yı kazanacaklarını ifade etti.